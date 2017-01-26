Сестры Уильямс вышли в финал Australia Open В последний раз сестры играли друг против друга в финале Большого шлема в 2009 году.

Фото: EPA/UPG

Американские теннисистки Винус и Серена Уильямс вышли в финал Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australia Open).

Об этом сообщает русская служба Би-би-си.

Серена, вторая ракетка турнира, одержала победу в полуфинале над хорваткой Мирьяной Лучич-Барони со счетом 6:2, 6:1.

Винус Уильямс ранее победила американку Коко Вандевеге со счетом 6:7, 6:2, 6:3.

В последний раз сестры играли друг против друга в финале турнира серии Большого шлема в 2009 году на Уимблдоне. Тогда победу праздновала Серена.

"Невероятно, как Серена играет в теннис, как она ударяет по мячу, как она борется", - поделилась впечатлениями об игре сестры Винус.

Напомним, первая "ракетка" Украины Элина Свитолина не смогла продолжить свою победную серию на Australian Open, уступив россиянке Анастасии Павлюченковой.