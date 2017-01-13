С начала суток в зоне АТО ранен один военный
Боевики 17 раз открывали огонь по позициям бойцов ВСУ.
С начала суток боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в результате один боец был ранен.
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.
Обстрелы зафиксированы на всех направлениях.
На Мариупольском - из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутово также неоднократно стреляли снайперы.
На Донецком направлении
из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Луганское, Северное, Зайцево и Авдеевку.
На Луганском направлении по Крымскому стрелял снайпер.
Напомним, за минувшие сутки штаб АТО