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С начала суток в зоне АТО ранен один военный

Боевики 17 раз открывали огонь по позициям бойцов ВСУ.

С начала суток в зоне АТО ранен один военный
Фото: Макс Левін

С начала суток боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в результате один боец был ранен.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Фейсбуке.

Обстрелы зафиксированы на всех направлениях. 

На Мариупольском - из минометов обстреливали Широкино и Водяное. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Гнутово, Павлополь, Новотроицкое и Широкино. По Гнутово также неоднократно стреляли снайперы.

На Донецком направлении

из гранатометов и стрелкового оружия террористы обстреляли Луганское, Северное, Зайцево и Авдеевку.

На Луганском направлении по Крымскому стрелял снайпер.

Напомним, за минувшие сутки штаб АТО

насчитал 78 обстрелов со стороны боевиков.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины

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