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В киевском ресторане парень выстрелил себе в голову

Молодого человека госпитализировали.

В киевском ресторане парень выстрелил себе в голову
Архив

В пятницу около 7:00 в одном из ресторанов на улице Сечевых Стрельцов в центре Киева молодой человек выстрелил себе в голову из пистолета.

"Из показаний свидетелей и очевидцев предварительно установлено, что молодой человек в возрасте 25-30 лет отдыхал в ресторане. В какой-то момент он достал пистолет и выстрелил себе в голову. К счастью, никто из посетителей и работников заведения не пострадал. Пострадавшему сразу вызвали «скорую» и сообщили об инциденте полицию", - сообщает полиция Киева.

Правоохранители устанавливают личность потерпевшего, обстоятельства и причины произошедшего. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Тэги: Киев, стрельба

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