В Киеве полиция задержала похитителя джинсов Мужчина воровал одежду в торговом центре на Оболони.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Полицейские Киева задержали мужчину, который воровал джинсы в торговом центре на Оболони.

Об этом сообщается на сайте полиции.

"На месте происшествия полицейские выяснили, что правонарушитель похитил из магазина одежды джинсы и оставил их в камере хранения на первом этаже торгового центра. Через несколько минут он вернулся на место преступления, чтобы совершить еще одну кражу. Но на этот раз его заметили охранники магазина", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Как выяснилось, ранее он уже имел проблемы с законом из-за имущественных преступлений.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Мужчина признался в содеянном. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее в Киеве полиция поймала двух мужчин, которые под видом колядников обворовали квартиру.