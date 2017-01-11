37 человек погибли в ДТП с начала снегопадов в Украине 339 граждан получили травмы на дорогах, начиная с 5 января.

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10 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибли шесть и были травмированы 46 граждан, сообщается на сайте Наполиции.

9 января на дорогах Украины один человек погиб, пострадало 75 граждан, 8 января погибли восемь, были травмированы 45 человек, 7 января погибли пять и получили травмы 45 граждан.

В период с 5 по 6 января на автодорогах погибло 17 человек, травмы получили 128 граждан.

Сводки об аварийности на автодорогах Нацполиция начала публиковать с началом снегопадов в Украине 5 января.