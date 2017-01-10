Жители Чонгара шестые сутки остаются без света и отопления Селяне заявляют о готовности провести пикет на админгранице с Крымом.

В селе Чонгар Херсонской области жители более чем 200 домов остаются без электричества и отопления (в большинстве хозяйств тепловые котлы работают от электричества). Такая ситуация сложилась после поломки трансформатора на местной подстанции 5 января.

Об этом Крым.Реалиисообщили местные жители.

"Приходится покупать топливо, генераторы. И сидим. А крымчане с нас злорадствуют, мол "год назад вы нас отключили от света"... 10 литров топлива хватает на один вечер, мы покупаем, собираем чеки, будем обращаться в суд, звонить президенту, чтобы уточнить, как у нас в стране происходит реализация электроэнергии", – рассказал местный житель Геннадий.

Селяне остаются в неведении относительно причин поломки и отсутствия оперативного ремонта подстанции. Они возмущены тем, что имеют действующие договора с "Херсоноблэнерго", однако там, по словам местных жителей, заниматься проблемой отказываются.

На горячей линии "Херсоноблэнерго" пояснили, что данная подстанция находится на балансе Чонгарского сельского совета. Вышел из строя трансформатор, сельский совет демонтировал трансформатор, но денег на новый у сельсовета нет.

В свою очередь председатель Чонгарского сельсовета Галина Коваль ояснила, что в данный момент идет работа над составлением бумаг для покупки нового оборудования.

Тем временем жители села, говорят, что готовы на кардинальные меры – пикет на админгранице с Крымом, что расположена неподалеку села.

Напомним, на Рождество в Одессе 35 домов остались без отопления из-за аварии на теплотрассе.