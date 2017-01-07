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Дороги в Одесской и Кировоградской области перекрыты

Закрыты две трассы в Николаевской области.

Дороги в Одесской и Кировоградской области перекрыты

В Кировоградской области с 15:00 субботы перекрыто движение для всех видов транспорта на всех направлениях движения. В Одесской области с пятницы продолжает действовать ограничение движения для всех видов транспорта, сообщают "Автомобильные дороги Украины".

В Николаевской области с 12:00 закрыты участки трасс М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог), км 55+550 (граница Одесской области) – км 129+168 (городская полоса Николаева) и М-13 Кировоград – Плановое (на Кишинев), км 77+432 (граница Кировоградской области) – км 157+067 (граница Одесской области).

В ряде других областей, где были введены ограничения, движение уже разблокировано.

Украину в последние дни накрыли снегопады, что привело к снеговым заметам на дорогах.

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Тэги: снегопад, непогода, Одесская область, Кировоградская область, Николаевская область
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