Дороги в Одесской и Кировоградской области перекрыты Закрыты две трассы в Николаевской области.

В Кировоградской области с 15:00 субботы перекрыто движение для всех видов транспорта на всех направлениях движения. В Одесской области с пятницы продолжает действовать ограничение движения для всех видов транспорта, сообщают "Автомобильные дороги Украины".

В Николаевской области с 12:00 закрыты участки трасс М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог), км 55+550 (граница Одесской области) – км 129+168 (городская полоса Николаева) и М-13 Кировоград – Плановое (на Кишинев), км 77+432 (граница Кировоградской области) – км 157+067 (граница Одесской области).

В ряде других областей, где были введены ограничения, движение уже разблокировано.

Украину в последние дни накрыли снегопады, что привело к снеговым заметам на дорогах.