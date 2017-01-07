Двое военных ранены за сутки на Донбассе Бойцы попали под гранатометный обстрел в районе Новотошковского.

Фото: uacrisis.org

В зоне АТО за минувшие сутки погибших военных нет, двое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Военнослужащие были ранены в районе Новотошковского вследствие гранатометного обстрела.

Российско-оккупационные войска 42 раза обстреляли украинских военных на Донбассе в пятницу.

Напомним, в четверг на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.