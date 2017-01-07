Двое военных ранены за сутки на Донбассе
Бойцы попали под гранатометный обстрел в районе Новотошковского.
В зоне АТО за минувшие сутки погибших военных нет, двое получили ранения.
Об этом на брифинге сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Военнослужащие были ранены в районе Новотошковского вследствие гранатометного обстрела.
Российско-оккупационные войска 42 раза обстреляли украинских военных на Донбассе в пятницу.
Напомним, в четверг на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий.