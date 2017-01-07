Бойцу с ожогами 80% тела требуется помощь в лечении Родные Романа Шевченко будут благодарны за любую помощь.

Фото: obs.in.ua

Бойцу 54-й бригады из Краматорска Роману Шевченко, получившему 80% ожогов тела под Светлодарском, требуется помощь в лечении. Боец находится в ожоговом отделении Днепровской больницы, однако средств на проведение лечения не хватает.

Роман Шевченко был ранен 17 декабря во время боев на Светлодарской дуге. Из реанимации он переведен в спецпалату ожогового отделения. Жена Романа работает патрульным полицейским в Краматорске, ее коллегам удалось собрать 9,5 тысяч гривен, которых хватило на оплачу медикаментов на 10 дней - до 3 января. На данный момент ощущается острая нехватка средств.

У Романа Шевченко трое детей.

Сбор денег производится на карточку жены: карта № 5167 4999 9923 9124 в "Ощадбанке", получатель - Шевченко Наталья Павловна; карта № 4149 4996 4760 2752 в "ПриватБанке". Телефон - 0501816542.

Родные и знакомые Романа, сослуживцы просят всех небезразличных откликнуться на просьбу о помощи. Каждая гривна будет весомым вкладом в возвращении бойца, который три года провел в АТО, к полноценной жизни.