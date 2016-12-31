В Мариуполе установили радарную систему американской разработки Порошенко заявил, что Украина должна изготовить еще пять таких комплексов.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко сообщил, что в Мариуполе установлена первая система раннего выявления целей для контроля за границей.

Об этом он рассказал в Мариуполе.

"Примером того, как мы продвигаемся, является обновленный пост технического наблюдения "Мариуполь". Он оснащен новейшей системой раннего выявления, предупреждения и идентификации целей. Находим любую воздушную, надводную цель, надо будет - и пловца найдем. Эта система Aeors - совместная украинско-американская разработка, которая изготовлена на одном из предприятий "Укроборонпрома" за счет помощи наших американских партнеров, инвестиций наших американских партнеров", - заявил он.

Эта система, которая способна отслеживать до 200 целей одновременно, позволит повысить эффективность реагирования украинских войск на границе.

"Два года назад были слепы и не имели никакой информации. Сегодня отсюда на расстоянии до 50 км в каждую сторону мы точно контролируем безопасность наших границ", - сказал он.

Порошенко заявил, что Украина должна изготовить еще пять таких комплексов. Они будут интегрированы в единую систему выявления надводной и воздушной обстановки в акватории Черного моря, Азовского моря, бассейна Днепра и Дуная.

Напомним, осенью 2015 года первый замсекретаря СНБО Олег Гладковский в США договаривался о поставках систем пограничного контроля производства американской Aeros.