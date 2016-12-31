Задержаны подозреваемые в поджоге дверей квартиры мэра Херсона Один из них - житель Херсона, второй - гражданин России

Поврежденная дверь квартиры Миколаенко Фото: facebook.com/mykolaenko

Полиция Херсона задержала двух подозреваемых в поджоге дверей квартиры мэра города Владимира Миколаенко. Они являются членами так называемой организации "Громада Херсона".

Об этом сообщил сам Миколаенко в фейсбуке.

"Злоумышленники находятся под стражей, один из них - житель Херсона, второй - гражданин России. Сомнений в том, что указания "Громаде Херсона" поступали именно из Российской Федерации, нет", - написал он.

По словам мэра, "пророссийские экстремисты" планировали в новогоднюю ночь снова поджечь двери его квартиры. "Первый раз им не удалось нанести существенный вред, поэтому во второй раз они подготовились лучше - закупили значительное количество горючих материалов", - заявил он.

Напомним, в ночь на 9 ноября 2016 года подожгли дверь в квартиру мэра Херсона Владимира Миколаенко. Дверной глазок был залеплен жевательной резинкой. На полу находилась бутылка с жидкостью для розжига.

Миколаенко возглавляет город с мая 2014 года. Осенью 2015 года его переизбрали на второй срок.