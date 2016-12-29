Двое военных погибли, двое ранены за сутки на Донбассе
Один из солдат погиб в бою, второй - при разминировании.
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.
Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.
В районе Крутой Балки возле Донецка в среду произошло боестолкновение, в результате которого погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
Другой военнослужащий погиб, еще двое получили ранения при работах по разминированию у Троицкого.
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 50 обстрелов на Донбассе.