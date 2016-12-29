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Двое военных погибли, двое ранены за сутки на Донбассе

Один из солдат погиб в бою, второй - при разминировании.

Двое военных погибли, двое ранены за сутки на Донбассе
Фото: uacrisis.org

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

В районе Крутой Балки возле Донецка в среду произошло боестолкновение, в результате которого погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Другой военнослужащий погиб, еще двое получили ранения при работах по разминированию у Троицкого.

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска совершили 50 обстрелов на Донбассе.

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Тэги: боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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