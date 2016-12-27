​Полиция задержала бизнесмена за дачу взятки главе поссовета в Донецкой области Компания хотела получить 1,4 млн гривен за невыполненные работы.

Фото: npu.gov.ua

Полиция Донецкой области 26 декабря задержала бизнесмена за попытку дать взятку главе одного из поселковых советов региона.

Как сообщает пресс-служба полиции, между поселковым советом и коммерческой структурой был заключен договор на выполнение работ по реконструкции водопроводных скважин в одном из населенных пунктов.

"С целью завладения бюджетными средствами в размере 1,4 миллиона гривен представитель коммерческой структуры предложил председателю поселкового совета 50 тысяч гривен неправомерной выгоды. За данную сумму председатель поселкового совета должен был подписать акты выполненных работ, в которых будут указаны фиктивные данные по объему их выполнения", - сказано в нем.

26 декабря оперативники управления защиты экономики в Донецкой области и следователи областной полиции задержали предпринимателя во время передачи части взятки в размере 15 тысяч гривен.

Следователи следственного управления Национальной полиции в Донецкой области открыли уголовное производство по ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 22 декабря на даче взятки поймали депутата горсовета Днепра.