Потерявшийся при восхождении на Говерлу турист найден Состояние его здоровья удовлетворительное.

Фото: Буковель

Турист из Черновцов, потерявшийся накануне в Карпатах во время восхождения на Говерлу, найден, передает 112 Украина.

"В 20:14 турист найден, состояние удовлетворительное", - сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Закарпатской области.

Отмечается, что после оказания необходимой помощи он был доставлен в безопасное место.

Также в ГосЧС уточнили, что связь с пропавшим мужчиной была установлена сегодня в 11:30.

"В телефонном режиме мужчина сориентировал спасателей о возможном месте своего пребывания. А также он сообщил, что состояние его здоровья удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Напомним, в июле прошлого года на самую высокую гору Украины - Говерлу поднялся посол США в Украине Джеффри Пайетт.