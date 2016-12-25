В Чернигове автомобиль SEAT утонул в Десне, водитель погиб Машину удалось поднять только на второй день поисков.

Фото: gorod.cn.ua

В субботу ночью в Чернигове в районе пляжа "Золотой берег" на полном ходу в Десну влетел легковой автомобиль SEAT. Машина заехала на высокой скорости на середину речки и ушла под воду, пишет местное издание svoboda.fm.

Автомобиль унесло в сторону сильным течением, и водолазы не смогли сразу найти его. В первый день поисков удалось обнаружить детское кресло, которое было в машине, и ее номера, благодаря которым был установлен водитель. Это местный житель 1974 года рождения, который работал стоматологом.

Найти и достать автомобиль и утонувшего водителя удалось только в воскресенье.

Автомобиль отнесло на 150 метров от места погружения. К его поискам были привлечены военные.