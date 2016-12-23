Волонтер сообщил о гибели в плену трех военных Фото и видео тел распространяют на ресурсах сепаратистов.

Архив Фото: Макс Левин

Трех украинских военнослужащих, которые попали в плен в ходе боев на Светлодарской дуге, убили в плену.

Об этом пишет координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев со ссылкой на видео и фото, которые передали боевики.

"Трагическая ситуация на Светлодарской дуге. Троих наших ребят нет в живых. Двое были на поле, забрали их то ли местные боевики, то ли наемники из РФ, пока неизвестно. Бойцы были ранены, их сняли на видео и передали [его] нашим [...]. Провести обмен не удалось, враг не захотел и наши не нашли с кем говорить, там каждый командир и найти ответственного за остановку огня было нереально. Потом их перевезли в Дебальцево, издевались и мучили, в итоге убили. Зверские фото с пытками и телами сразу прислали нам как подтверждение того, что они 200-е", - сообщил Кабакаев в фейсбуке.

"Третий якобы пропал без вести. Мы подали запрос, и оказалось, что, по их данным, он в плену, но подтверждения мы не нашли. Несколько часов назад третий оказался у нас, несколько выстрелов в голову... Сейчас на ресурсах противника ОРДЛО и РФ распространяются эти фотографии и видео", - написал он.

Напомним, официально командование АТО подтвердило пленение одного военного на Светлодарской дуге. Это произошло 18 декабря.