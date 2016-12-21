На Майдане началась подготовка к ремонту фонтанов над "Глобусом" Они были сломаны во время Революции достоинства и не работают уже три года. Олександр Рудоманов , Журналист

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

На Майдане Независимости в Киеве началась подготовка к ремонту большого и шести малых фонтанов над торговым центром "Глобус", которые были сломаны во время Революции достоинства в 2013 году.

Об этом LB.ua сообщили в коммунальном предприятии "Киевводфонд", которое эксплуатирует киевские фонтаны.

По словам сотрудницы предприятия, с которой пообщался журналист, сейчас рабочие "Киевводфонда" разбирают фонтанные комплексы. Ориентировочно в январе 2017 года, после утверждения плана работы на год, будет объявлен тендер на их реконструкцию.

Запустить фонтаны в эксплуатацию планируют к началу песенного конкурса "Евровидение", который пройдет в Киеве в мае 2017 года.

Напомним, в августе 2015 года в Киеве возобновили работу три фонтана на южной стороне Майдана Независимости, которые также не работали с осени 2013 года, - "Основателям Киева", "Водный шар" и "Каскадный". "Каскадный" вскоре вышел из строя и его снова перезапустили лишь через год.