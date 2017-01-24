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Порошенко: Украина способна контратаковать Россию в кибервойне

"Все европейские нации и США - объекты кибератак".

Порошенко: Украина способна контратаковать Россию в кибервойне
Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко убежден, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России.

Об этом заявил во время совместного брифинга  с президентом Финляндии Саули Ниинисте, передает  телеканал "112 Украина".

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, что было подтверждено. У нас есть сильное киберподразделение. И поэтому Украина может контратаковать. Но Украина - не единственная цель кибератак. Все европейские нации и США - объекты кибератак. Это элемент гибридной войны. Вместе с экономическими санкциями и кибератаками, вместе с дестабилизацией и аннексией мы должны быть готовы к таким вызовам со стороны РФ", - сказал Порошенко.

Напомним, раннее Порошенко призвал Запад вместе бороться с российскими кибератаками.

В декабре прошлого года из-за хакерских атак несколько районов Киева на пару часов остались без электроэнергии, были выведен в оффлайн ресурс "Укрзализныци" по покупке билетов онлайн, платежи Пенсионного фонда и Госказначейства несколько дней не проводились.

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Тэги: Россия, хакеры, Украина, Петр Порошенко

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