Wyborcza: Садовый попросил власти Люблина забрать мусор из Львова Никаких официальных запросов от украинского Минэкологии Польша не получала.

Фото: Сайт ГосЧС

Мэр Львова Андрей Садовый обратился к городской администрации польского города Люблин с просьбой забрать львовский мусор, потому что накопление большого количества твердых отходов может вызвать эпидемию, сообщает газета Wyborcza.

Садовый мотивировал просьбу тем, что Львову негде хранить мусор, и искать помощи он вынужден, "чтобы предотвратить экологическую катастрофу в Восточной Европе".

Садовый написал, что причиной проблем стал пожар на свалке в Больших Грибовичах, в результате чего использование свалки запрещено.

"Городские свалки отходов в других городах Украины отказывается принимать отходы от Львова Эта ситуация очень тревожная, потому что накопление большого количества твердых отходов в городе может привести к эпидемии инфекционных заболеваний и приводит к загрязнению сточных вод", - написал Садовый.

Издание отмечает, что власти Люблина не могут принимать подобные решения без предварительной консультации с Главной инспекции по охране окружающей среды (GIOS).

"Письмо было направлено в Департамент охраны окружающей среды, который будет расследовать ситуацию. Город Люблин не может предпринимать что-либо в этом вопросе. Согласие на такие действия должен дать главный инспектор охраны окружающей среды, который также должен определить возможности и условия для возможного приема отходов, количество и место, куда можно было бы отходы транспортировать и утилизировать", - сообщила пресс-секретарь администрации города Люблин Ольга Мазурек-Подлешная.

Вывоз мусора из Львова в Польшу тоже не в компетенции Главной инспекции по охране окружающей среды. Вывоз отходов из Львова в Польшу возможен при условии, если GIOS и Министерство экологии и природных ресурсов Украины даст на это согласие. На сегодня никаких официальных запросов от украинского министерства Польша не получала.

Раниее мэрия Львова заявила об угрозе оползня на мусорной свалке в Грибовичах.

Напомним, 30 мая 2016 года на городской свалке возле села Грибовичи под Львовом сошел оползень мусора объемом более 100 тыс. кубометров. В результате под завалом оказалось четыре человека. 31 мая были найдены тела трех спасателей, четвертый - сотрудник местного коммунального предприятия - числится пропавшим без вести.

После этой трагедии Львову запретили вывозить мусор на свалку в Грибовичах. Из-за сложившейся ситуации город оказался на грани экологической катастрофы, так как другие мусорные полигоны отказываются принимать отходы из Львова.