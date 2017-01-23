Порошенко создал новую военно-воздушную зону "Восток" Теперь и сухопутное, и воздушное пространство Украины делится на четыре зоны.

Фото: mil.gov.ua

Президент Петр Порошенко 23 января подписал указ о внесении изменений в военно-административное деление территории Украины, которые создают еще одну военно-воздушную зону "Восток".

Документ обнародован на сайте главы государства.

Новая зона охватывает всю Донецкую, Луганскую, Харьковскую, Днепропетровскую области, почти всю Запорожскую область, юго-восточную часть Сумской области, восточную часть Полтавской области, небольшой участок Кировоградской области.

Воздушное пространство над территорией отдельных оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в пределах военно-воздушной зоны "Восток" относится к зоне ответственности воздушного командования "Восток" с учетом особенностей, определенных законом "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Таким образом, сейчас сухопутная территория Украины делится на четыре военно-сухопутные зоны и отдельный военно-сухопутный район, которые являются районом ответственности оперативных командований "Север", "Юг", "Запад" и "Восток".

Воздушное пространство делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, которые являются районом ответственности воздушных командований "Запад", "Юг", "Центр" и "Восток".

Морское пространство с учетом правового статуса временно оккупированных территорий внутренних морских вод и территориального моря Украины вокруг Крымского полуострова и отдельного района Донецкой области делится на "Черноморскую" и "Азовскую" военно-морские зоны ответственности командования военно-морских сил ВСУ.