Порошенко прилетел в Эстонию Во вторник президент посетит Финляндию.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко прибыл в Эстонию.

Он проведет встречи с президентом страны Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором, сообщает пресс-служба Президента.

Визит Порошенко осуществляет вместе с женой Мариной.

Помимо встреч с властями, программой визита запланирована встреча Порошенко и его супруги с представителями украинской общины, проживающими в Эстонии.

Во вторник Порошенко отправится в Финляндию, где проведет встречи с президентом страны Саули Нийнисте, спикером парламента Марией Лохелой и премьер-министром Юхой Сипилой.