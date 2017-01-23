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Порошенко прилетел в Эстонию

Во вторник президент посетит Финляндию.

Порошенко прилетел в Эстонию
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко прибыл в Эстонию.

Он проведет встречи с президентом страны Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и спикером парламента Эйки Нестором, сообщает пресс-служба Президента.

Визит Порошенко осуществляет вместе с женой Мариной.

Помимо встреч с властями, программой визита запланирована встреча Порошенко и его супруги с представителями украинской общины, проживающими в Эстонии.

Во вторник Порошенко отправится в Финляндию, где проведет встречи с президентом страны Саули Нийнисте, спикером парламента Марией Лохелой и премьер-министром Юхой Сипилой.

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Тэги: Эстония, Финляндия, Петр Порошенко

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