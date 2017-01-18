Регламентный комитет Рады не поддержал проект постановления об исключении Савченко из оборонного комитета "Проект постановления, мягко говоря, несовершенен с точки зрения соблюдения требований Регламента".

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Комитет Верховной Рады по вопросам Регламента и организации работы парламента не поддержал проект постановления №5543 об исключении депутата Надежды Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Проект постановления, мягко говоря, несовершенен с точки зрения соблюдения требований Регламента... Есть такое предложение - утвердить заключение, в котором ... предложить Верховной Раде определиться путем голосования, путем поддержки или не поддержки", - заявил первый зампредседателя регламентного комитета Павел Пинзеник.

В декабре семеро народных депутатов зарегистрировали проект постановления об исключении Савченко из состава оборонного комитета.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней. 12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина". Кроме того, 22 декабря Рада исключила Савченко из делегации в ПАСЕ.