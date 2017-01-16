Европейский проект имеет больший запас прочности, чем думают в Кремле, - Порошенко 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы.

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко не согласен с пессимистическими, а иногда и паническими настроениями относительно будущего Европейского Союза, которые сегодня подсказываются европейцам российскими пропагандистами.

"Европейский проект имеет гораздо больший запас прочности, чем это представляют себе в Кремле", - заявил Петр Порошенко на Ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине, информирует пресс-служба президента.

Глава государства отметил, что 2017 должен стать годом ответов на системные вызовы.

"Мы все несем ответственность за то, каким будет мир, Европа и наше будущее", - сказал Петр Порошенко

Президент отметил, что сегодня как никогда актуален вопрос об общей способности осознавать и защищать свои ценности и интересы.

Петр Порошенко подчеркнул, что пока хотя бы метр нашей территории находится под российской оккупацией, все наши достижения будут под угрозой - и не только в Украине.

Ранее в понедельник Порошенко объявил о подаче иска против России в суд ООН в Гааге.