​Порошенко обсудил выполнение Минских договоренностей с Меркель и Олландом Президенты трех стран провели телефонный разговор.

Фото: EPA/UPG

Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом, в ходе которого стороны обсудили выполнение Минских договоренностей по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте президента.

Собеседники подчеркнули необходимость достижения прогресса в реализации блока безопасности, что будет способствовать дальнейшему продвижению на других направлениях мирного урегулирования конфликта. Порошенко также сообщил о "недопустимой ситуации" с освобождением заложников и незаконно удерживаемыми украинцами в РФ.

Меркель и Олланд отметили усилия Украины по мирному урегулированию, в частности - передачу боевикам "ЛНР-ДНР" в одностороннем порядке 15 человек и обеспечение подачи воды в отдельных районах Луганской области.

"Собеседники договорились о необходимости продолжения работы по подготовке дорожной карты имплементации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.

Отмечается также что Порошенко, Меркель и Олланд выразили уверенность в завершении в ближайшее время процесса ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и введении безвизового режима для граждан Украины.

Напомним, на первом в 2017 году заседании Трехсторонней контактной группы Украина констатировала срыв перемирия, объявленного в канун новогодних праздников.