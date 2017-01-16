Порошенко надеется на сотрудничество с администрацией Трампа "Очень надеемся на преемственность в нашей работе с новой администрацией".

Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко выразил надежду на то, что сотрудничество между Украиной и США при президенте Дональде Трампе будет таким же плодотворным, как при Бараке Обаме.

Об этом он сказал в Киеве на совместном брифинге с вице-президентом США Джо Байденом в понедельник.

"Очень надеемся на преемственность в нашей работе с новой администрацией Соединенных Штатов", - сказал президент Украины.

Порошенко считает, что первые заявления новой администрации в США обнадеживают Украину.

"Приветствую первые обнадеживающие сигналы, произнесенные во время сенатских слушаний кандидатов на должность госсекретаря Тиллерсона и министра обороны США Мэттиса. Да, нынешняя агрессивная Россия - это угроза и для США, и для Украины. Да, Россия вторглась на территорию Украины, оккупировав часть Донбасса и Крым. Крым - это Украна, и мы благодарны за то, что представители новой администрации четко стоят на этой позиции. Да, санкции - не самоцель, а важный механизм давления, влияния и мотивации для РФ быть за столом переговоров и имплементировать Минские соглашения", - сказал Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе американское издание Politico опубликовало статью, где украинская власть обвиняется во вмешательстве в выборы США. Якобы украински чиновники пытались помочь кандидату от демократов Хиллари Клинтон и подорвать позиции Трампа, в частности, распространяя документы о причастности Пола Манафорта - главного помощника Трампа - к коррупции.

Дональд Трамп станет 45-м президентом США уже через несколько дней, 20 января 2017 года.