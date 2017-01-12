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Фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" собираются обвинить в "захвате власти в России", - адвокат

Статья Уголовного кодекса РФ предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Адвокат группы крымчан, которых российские власти оккупированного полуострова судить по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир", заявил о намерениях власти обвинить фигурантов дела также в "насильственном захвате власти в России".

Эмиль Курбединов написал в фейсбуке, что статью Уголовного кодекса России, предусматривающую от 12 до 20 лет лишения свободы, всем фигурантам дела планируют уже в пятницу добавить к ранее выдвинутой об "организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации".

"Вы представляете себе - жили себе крымские мусульмане крымские татары и вдруг стали россиянами-террористами и их еще обвинили в захвате власти в России! Обвинили те, кто в феврале 2014 г., в масках и со снайперскими винтовками, с ночи, расположились в административных зданиях Крыма, те кто на "тиграх", БТРах и прочих "ах" въехали на полуостров и потом объявили о том, что мы теперь живем в другой стране!", - написал он.

По словам адвоката, отмена "слишком мягкого приговора" Верховным Судом России Руслану Зейтуллаеву, применение принудительной-карательной психиатрии и теперь навешивание коренному народу Крыма крымским татарам мусульманам Крыма, помимо ярлыков террористов, еще и ярлык особо опасных преступников имевших намерение захватить власть в России- звенья одной цепи в больном сознании спецслужб и ухудшающейся политической реальности России".

Ранее в четверг Эмиль Курбединов сообщил, что е в четверг Эмиль Курбединов сообщил, что в СИЗО оккупированного Симферополя заключенные умирают из-за неоказания медицинской помощи.

Фигуранты "дела "Хизб ут-Тахрир" находятся в тюрьме более полугода. Первых четырех обвиняемых арестовали 11 февраля 2016. Наиболее известный из них - член Контактной группы по правам человека Эмир-Усеин Куку. Кроме него были задержаны житель Алушты Муслим Алиев и житель села Краснокаменка Энвер Бекиров, работавшие строителями, а также торговец цветами из Ялты Вадим Сирук.

Правозащитники считают арестованных ялтинцев политическими заключенными.

Представители международной исламской организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединения всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив в перечень 15 объединений, названных "террористическими".

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Тэги: Россия, Крым, политзаключенные, "Хизб ут-Тахрир"

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