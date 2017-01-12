Эффект Трампа

Фото: EPA/UPG

Эффект компромата – не в том, что он подтверждается весь, а в том, что рано или поздно находят подтверждение какие-то упомянутые в нем детали, пусть и не очень существенные, и тогда обыватель начинает верить, что подлинной была вся картина. Особенность восприятия компромата – в том, что обыватель верит не в то, что произошло в результате его обнародования, а в то, что могло бы произойти в случае, если бы компромат был бы подтвержден.

Именно так было с электронной почтой Хиллари Клинтон – большинство американцев, которые хотели ее «наказать» за использование частной почты для государственной корреспонденции, очень плохо понимали себе последствия такого использования – не мнимые, перспективные, а реальные. Но зато Дональд Трамп очень хорошо понял это обывательское восприятие – и блестяще его использовал. Он задал тренд, которого не было – что серьезный, уважающий себя политик может использовать приемы из арсенала маргиналов. Уже во время предвыборной кампании Трампа стало ясно, что его противники понемногу учатся таким подходам – когда появилась информация о сексистских высказываниях будущего президента.

Но это были еще цветочки, потому что для обнародования такой информации серьезным СМИ нужна была реальная, не вызывающая никаких сомнений аудиозапись, которую обязательно признает сам герой. А реальность – скучная, детализированная и препарированная реальность – не может изменить мнение тех, кто живет в мире комиксов и помешать тем, кто использует это «комиксовидное» сознание толпы с гаджетами.

Фото: EPA/UPG

И поэтому комикс восторжествовал. Только в новом комиксе Трампу предстоит играть роль главного злодея – ежедневно.

Опустились. Произошло, как обычно и происходит в истории – для победы над врагом, который нарушает правила, приходится принимать его методы борьбы, усовершенствовать их и направлять против соперника с удвоенной мощью. Обама со слезами на глазах, прощающийся с американцами – это, конечно, очень красиво. Но это уже не работает. Да здравствуют девочки Трампа! Да здравствует осквернённый миллиардером президентский номер, в котором – именно там, где Барак обсуждал с Мишель как сделать мир лучше – Дональд командовал русскими проститутками, а на потолке жужжали камеры Владимира! Не командовал? Не жужжали? Хорошо, Дональд обсуждал с русскими проститутками, как сделать мир лучше, а камеры работали бесшумно! Не было камер? А проститутки – были, значит? Русским просто не удалось записать, как Дональд ими командует в номере, где Барак и Мишель мечтали о лучшем мире и прослезились. Но мы-то знаем, как все это было. Мы все прочли в интернете.

Фото: EPA/UPG

Вот так это работает, господин избранный президент. Вы это сами придумали, применили, выпестовали – и теперь это будет на экранах CNN и страницах New York Times вплоть до окончания вашего пребывания на посту президента Соединенных Штатов. Это и есть «эффект Трампа» и этот эффект теперь будет работать против избранного президента США. А то, что избранный президент – сам Трамп, так это просто совпадение.

В перспективе это может действительно означать кризис и потерю власти. Сейчас же история с компроматом означает только одно – любые примирительные шаги администрации Трампа по отношению к Кремлю будут подаваться и восприниматься как подтверждение компрометирующей информации.

А потом появляется подтверждение какой-нибудь детали из обнародованного массива информации – и дело сделано. Трамп – агент КГБ. Тот, кто в этом сомневается – тем более.

Собственно, противникам Трампа именно это и нужно – чтобы он договаривался с Путиным, не усиливал санкции против Москвы, искал компромисс по Сирии, не давал Украине летальное оружие – то есть делал то, что до самого последнего времени, до победы Трампа делал Обама. Только тогда это называлось сделать мир лучше и не втянуть его в большую войну, а сейчас будет называться прогибаться перед Путиным и бояться разоблачений. Тогда это называлось здравомыслием, а сейчас будет называться предательством национальных интересов. А предатель не может быть президентом США.

Фото: EPA/UPG

Главный вопрос, конечно, в том понимает ли это сам Трамп и что собирается предпринимать. Судя по его последним высказываниям начинает понимать. Судя по высказываниям претендента на пост госсекретаря Рекса Тиллерсона на слушаниях в сенате, окружение будущего президента прекрасно осознает всю опасность происходящего.

Если «эффект Трампа» продолжит действовать, в Белый дом придет совершенно новый Трамп – не известный ни нам, ни самому себе. Трамп, который будет учиться политическому выживанию в эпоху «эффекта Трампа».