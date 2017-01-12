Суд обязал НАБУ закрыть дело против Мартыненко Пресс-служба бывшего депутата сообщает, что решение было принято вчера.

Николай Мартыненко Фото: nfront.org.ua

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро закрыть уголовное производство в отношении экс-нардепа от фракции "Народный фронт" Николая Мартыненко.

"11 января Соломенский районный суд Киева рассмотрел жалобу Петра Бойко - адвоката бывшего депутата Николая Мартыненко - и обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины в течение 10 дней принять процессуальное решение о закрытии уголовного производства №52015000000000009 от 11.12.2015 относительно Мартыненко", - сказано в сообщении пресс-службы Мартыненко.

Отмечается, что решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Мотивировочная часть решения суда будет объявлена 16 января.

"Напомним, что ранее директор НАБУ Артем Сытник, руководитель Антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий, отдельные политики неоднократно утверждали о наличии у них аргументов для обвинения Николая Мартыненко в совершении преступлений. В 2015 году Николай Мартыненко добровольно сложил полномочия народного депутата, чтобы в статусе обычного гражданина, без депутатского иммунитета доказать собственную непричастность к любым нарушениям закона. В течение более года, прошедшего после сложения Николаем Мартыненко полномочий народного депутата, НАБУ и САП так и не смогли сообщить ему о подозрении в совершении преступления", - сказано в сообщении пресс-службы Мартыненко.

"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", - заявил Николай Мартыненко, комментируя судебное решение.

Решение Соломенского райсуда касается дела о получении взяток при закупке госпредприятием "Энергоатом" оборудования у чешской Škoda.