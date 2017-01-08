Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
ГлавнаяПолитика

Украина потратила 16 млн гривен на изготовление наград в 2016 году

В том числе выпущено пять Звезд генерала армии.

Украина потратила 16 млн гривен на изготовление наград в 2016 году
Звезда генерала армии
Фото: wikipedia.org

Расходы на изготовление государственных наград в 2016 году составили более 16 млн гривен, сказано в ответе Госуправления делами на запрос Українських Новин.

"Кассовые расходы на изготовление государственных наград и атрибутов к ним составляют 16 010,196 тыс. гривен", - сказано в нем.

Всего в 2016 году было изготовлено пять Звезд генерала армии Украины, 2 450 орденов и нагрудных знаков к почетным званиям, 3 000 юбилейных медалей "25 лет независимости Украины" и бланки дипломов к ним, 64 669 юбилейных медалей "70 лет Победы над нацизмом" и свидетельств к ним.

Также в 2016 году было изготовлено 8 850 бланков наградных документов и 10 950 футляров к наградам.

Кроме того, в 2016 году была осуществлена реставрация (замена колодок) 3 500 медалей "Защитнику отечества".

Новости по теме:

Тэги: Госуправление делами, награждение
Реклама

Читайте в разделе