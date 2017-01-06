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КГГА: модернизация арены Евровидения не повлияет на тариф "Киевэнерго"

Работы в МВЦ будут выполняться за счет ремонтного фонда компании.

КГГА: модернизация арены Евровидения не повлияет на тариф "Киевэнерго"
Международный выставочный центр

Киевгорадминистрация утверждает, что в тариф на электроэнергию не будут включены затраты на модернизацию электроснабжения Международного выставочного центра, в котором пройдет Евровидение-2017.

Об этом Українським Новинам сообщил заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев.

"Повышения цен на электричество для жителей столицы в связи с проведением "Евровидения" не будет", - заявил Пантелеев.

Работы по модернизации электроснабжения МВЦ будут выполняться в рамках ремонтного фонда компании "Киевэнерго".

Напомним, накануне стало известно, что Кабинет Министров предложил Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг, КГГА и "Киевэнерго" включить в состав тарифа на электрическую энергию затраты, связанные с ремонтом электроустановок и линий электропередачи, необходимых для увеличения мощности присоединения к электросетям Международного выставочного центра.

Ожидаемый доход от проведения Евровидения-2017 в Украине составит около 200 млн гривен, при том что расходы заложены на уровне 655,7 млн грн.

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Тэги: Евровидение, Киев, КГГА, Киевэнерго, коммунальные тарифы
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