"Народный фронт" заявил о поддержке канала "1+1" Студия должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года.

Фото: Макс Левин

Партия и парламентская фракция "Народный фронт" выражает обеспокоенность кризисной ситуацией, сложившейся вокруг телеканала "1+1" и требует принять решения, которые снимут угрозы прекращения вещания канала.

Об этом говорится в заявлении на сайте партии.

"Напоминаем, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщал, что бланк лицензии канал получит в первую неделю нового года. К окончанию заявленного срока остается два дня, один из которых - праздничный. Соответственно завтра, 6 января, - последний шанс госоргану и ТВ-каналу выйти достойно из ситуации, сохранив возможность гражданам и в дальнейшем смотреть "плюсы", которые, заметим, имеют одни из самых высоких в Украине рейтингов популярности", - говорится в заявлении.

В "НФ" отмечают, что промедление со стороны Нацсовета провоцирует тревожную реакцию как среди журналистов, так и общества в целом, "порождая крайне неприемлемые для власти подозрения в рейдерских интересах относительно канала и попытках атаки на свободу слова".

"НФ" призывает Нацсовет "применить свои полномочия, чтобы "1+1" не пропал с экранов украинцев, а журналисты канала могли и в дальнейшем профессионально информировать общество".

"Все помнят, как "1+1" систематически критиковал "Народный фронт", некоторые программы буквально уничтожали Арсения Яценюка на посту главы правительства. Однако, несмотря на личностные вещи, мы убеждены, что в условиях гибридной войны против страны блокировать канал, который не "прогнулся" под Януковича во время Революции Достоинства, который развенчивает мифы российской пропаганды, ведет информационную политику на защиту национальных интересов, - выглядит крайне безответственно или, даже, может быть расценено как диверсия", - говорится в заявлении.

При этом, фракция обращает внимание на то, что в Украине продолжают работать телеканалы, которые являются откровенными "рупорами российских хозяев", и именно эта подрывная деятельность должна стать предметом пристального внимания как Нацсовета, так и СБУ.

"Мы выражаем солидарность с коллективом "1+1" и заверяем, что не позволим "выключить" канал, освободив информационное пространство для наступления ФСБ-шного ТВ-пула", - говорится в сообщении.

Напомним, 29 декабря на сайте "1+1" было обнародовано обращение от имени руководства и ряда сотрудников телеканала в адрес президента, спикера и премьера. В нем говорилось о том, что "1+1" пытаются лишить лицензии. Также в нем утверждается, что за проблемами телеканала стоит Администрация президента.

Нацсовет по телевидению и радиовещанию в ответ сообщил, что лицензия телеканалу уже продлена, а ее бланк будет выдан до 23 января (в течение 30 дней после уплаты лицензионного сбора). Отсутствие бланка не является основание для прекращения вещания телеканала.

Премьер Владимир Гройсман также заявил, что телеканалу "1+1" не грозит потеря лицензии на вещание.