Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
Какой будет инфляция в ближайшие десятилетия?
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
"Правые" и радикалы Европы на службе Кремля
После войны
После войны
Шестая колонна
Шестая колонна
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Информационный терроризм. Украинское измерение
Информационный терроризм. Украинское измерение
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
ГлавнаяПолитика

МИД Украины выразил протест из-за заявлений Марин Ле Пен о Крыме

Действия страны-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира.

МИД Украины выразил протест из-за заявлений Марин Ле Пен о Крыме
Фото: korrespondent.net

Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение заявлением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен  в поддержку временной оккупации и аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Напоминаем, что эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями Генассамблеи ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы. Франция, вместе с другими партнерами по G7  и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможно только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении.

В МИДе подчеркивают, что делая такие заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик "проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и игнорирует фундаментальные принципы международного права".

"В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым был запрещен въезд в Украину", - говорится в заявлении.

МИД также выразил уверенность, что Франция, как государство-инициатор Нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины и способствовать в борьбе против российской агрессии.

Напомним, кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не была нелегальной". Украинский МИД выразил возмущение в связи с данным заявлением Марин Ле Пен, а в Службе безопасности заявили о готовности запретить ей въезд в Украину.

Новости по теме:

Тэги: Крым, Марин Ле Пен, МИД
Реклама

Читайте в разделе