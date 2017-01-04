МИД Украины выразил протест из-за заявлений Марин Ле Пен о Крыме Действия страны-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира.

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Министерство иностранных дел Украины выражает возмущение заявлением кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен в поддержку временной оккупации и аннексии Крыма Российской Федерацией.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

"Напоминаем, что эти действия государства-агрессора были решительно осуждены всеми цивилизованными странами мира, что подтверждается резолюциями Генассамблеи ООН 2014 и 2016, а также многочисленными решениями и документами ЕС, НАТО, Совета Европы. Франция, вместе с другими партнерами по G7 и ЕС, ввела против России санкции, отмена которых возможно только после прекращения российской агрессии против Украины и деоккупации Крыма и Донбасса", - говорится в сообщении.

В МИДе подчеркивают, что делая такие заявления, которые полностью повторяют кремлевскую пропаганду, французский политик "проявляет неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины и игнорирует фундаментальные принципы международного права".

"В этой связи напоминаем, что подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым был запрещен въезд в Украину", - говорится в заявлении.

МИД также выразил уверенность, что Франция, как государство-инициатор Нормандского процесса и участник Будапештского меморандума 1994 года, и в дальнейшем будет оставаться важным партнером Украины и способствовать в борьбе против российской агрессии.

Напомним, кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не была нелегальной". Украинский МИД выразил возмущение в связи с данным заявлением Марин Ле Пен, а в Службе безопасности заявили о готовности запретить ей въезд в Украину.