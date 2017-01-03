Прокуратура забрала у полиции дело Пашинского Следователи заново допросят всех участников и свидетелей инцидента.

Сергей Пашинский

Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента при участии народного депутата Сергея Пашинского, будет расследовать Киевская областная прокуратура, написала пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в фейсбуке.

Следователи прокуратуры заново допросят всех участников и свидетелей инцидента, проведут следственный эксперимент и необходимые экспертизы.

Напомним, Пашинский 31 декабря попал в драку на дороге под Киевом, которая завершилась тем, что он прострелил ногу 38-летнему местному жителю Вячеславу Химикусу. Депутат заявил, что этот человек первым напал на него, ударив бутылкой по голове.

Мужчина, в которого стрелял Пашинский, рассказал свою версию произошедшего. В частности, он заявил, что нардеп не делал предупредительного выстрела в воздух, а целился в грудь и лишь "благодаря счастливому стечению обстоятельств" пуля попала жертве в ногу.