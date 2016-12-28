АП готовит встречу Порошенко и Трампа на февраль 2017 года "Президент США начинает знакомиться с украинским досье".

Фото: EPA/UPG

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в феврале 2017 года.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев в интервью "Обозревателю".

"Более конкретный разговор будет происходить уже после церемонии инаугурации. Мы готовим визит Петра Порошенко в США на февраль 2017 года", - сказал Елисеев.

По его словам, телефонный разговор между лидерами государств был дружественным.

"Первый блин не стал комом - это хорошо. Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе. Было видно, что Трамп начинает знакомиться с украинским досье. Это также прекрасно. Сам факт этого разговора - свидетельство того, что Трамп готов выстраивать двусторонний диалог. Не хотел бы делать далеко идущие выводы, но, думаю, следующие шаги должны эту тенденцию закрепить", - отметил замглавы АП.

Напомним, 8 ноября в США состоялись выборы президента, которые выиграл кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Он получил поддержку в 30 штатах, тогда как его соперник Хиллари Клинтон - только в 20.

15 ноября Порошенко поговорил с Трампом по телефону.