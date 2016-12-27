Bild узнал о планах США отдать Украину в сферу влияния России По плану Киссинджера, РФ должна уйти с Донбасса в обмен на замалчивание темы Крыма.

Генри Киссинджер Фото: EPA/UPG

Бывший министр иностранных дел США Генри Киссинджер может стать посредником между Москвой и Вашингтоном и разработать план по решению конфликта в Украине, говорится в статье немецкого издания Bild.

По данным издания, Киссинджер выступил в поддержку "господства России в бывших советских республиках, начиная от Беларуси и Украины и заканчивая Грузией и Казахстаном". Кроме того, должен быть выработан "план политического и экономического развития Украины". Основная идея Киссинджера заключается в том, что Россия "гарантирует безопасность востока Украины и постепенно уходит оттуда". В свою очередь, Запад закрывает "крымский вопрос". Оккупация Крыма не будет признаваться официально, но перестанет быть темой между США и Россией, поясняют авторы материала Хайко Ролофф и Петер Тиде.

По их данным, концепция уже получила название "конструктивного сотрудничества" и "нормализации отношений", а прямые переговоры в настоящее время ведутся через посла России в Вашингтоне Сергея Кисляка.

Как говорится в статье, наряду с Рексом Тиллерсоном Киссинджер относится к небольшому числу американских политиков, которые регулярно встречались с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на политический кризис. Имеются данные и о том, что Дональд Трамп намерен снять санкции против России "по совету Киссинджера", подчеркивают журналисты.

Напомним, о том, что 93-летний американский политик Генри Киссинджер, ранее занимавший должность Госсекретаря при президенте Никсоне, может стать посредником между США и Россией, в середине ноября писала британская Financial Times.