СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов за финансирование "ДНР" Название сети в сообщении не указано.

Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась "ДНР".

Как сообщается на сайте спецслужбы, задержанный арестован, ему объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса (финансирование терроризма).

Задержание топ-менеджера стало продолжением обысков, которые СБУ провела в Киеве в конце ноября по местам жительства и в офисах ряда бизнесменов. Часть магазинов их сети продолжала работать в "ДНР". Процент с прибыли, которую приносили магазины, бизнесмены платили незаконным учреждениям террористов. В противоправной схеме был задействован также один из благотворительных фондов.

Во время обысков были изъяты наличные на сумму почти два миллиона гривен в эквиваленте.

Фамилия топ-менеджера и название сети в сообщении не указано.