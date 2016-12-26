"ДНР" и "ЛНР" решили передать Савченко двух пленных Передача состоится "в качестве жеста доброй воли".

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Главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий решили передать депутату Верховной Рады Надежде Савченко двух украинок, которые находятся у них в плену.

Об этом говорится в их заявлении, которое опубликован на одном из сайтов боевиков.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", - сказано в сообщении.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где в условиях конспирации встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней.

12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.