Все публикацииПолитика

"ДНР" и "ЛНР" решили передать Савченко двух пленных

Передача состоится "в качестве жеста доброй воли".

"ДНР" и "ЛНР" решили передать Савченко двух пленных
Фото: EPA/UPG

Главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий решили передать депутату Верховной Рады Надежде Савченко двух украинок, которые находятся у них в плену.

Об этом говорится в их заявлении, которое опубликован на одном из сайтов боевиков.

"В качестве жеста доброй воли в канун Нового года и Рождества мы без каких-либо условий передаем представителю народа Украины Надежде Савченко двух женщин – Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак", - сказано в сообщении.

Напомним, 7 декабря Савченко тайно посетила Минск, где в условиях конспирации встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР". Об этом стало известно лишь спустя несколько дней.

12 декабря Савченко заявила, что встреча прошла в "трехстороннем минском формате" с присутствием российской стороны и с присутствием Захарченко и Плотницкого от "ДНР" и "ЛНР". На самом деле в трехстороннем формате третьей стороной является ОБСЕ, а не боевики.

После этого Савченко была исключена из фракции "Батькивщина" и из делегации в ПАСЕ.

Новости по теме:

Тэги: ДНР, ЛНР, Надежда Савченко, обмен пленными
Реклама

Читайте в разделе

  • Тука раскритиковал инициативу о блокаде "ДНР" и "ЛНР"
    Тука раскритиковал инициативу о блокаде "ДНР" и "ЛНР"
    Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука счел плохой идеей инициативу ряда ветеранов АТО о блокаде "ДНР" и "ЛНР". Об этом он написал…
  • Коломойский закрыл канал Ukraine Today
    Коломойский закрыл канал Ukraine Today
    Группа "1+1 медиа", принадлежащая Игорю Коломойскому, закрывает англоязычный телеканал Ukraine Today с 1 января. "Проект должен был стать голосом страны на международное сообщество. По сути, в 2014 году…
  • В Киеве запускают четыре ночных маршрута общественного транспорта
    В Киеве запускают четыре ночных маршрута общественного транспорта
    С 30 декабря "Киевпастранс" запускает три троллейбусных и один автобусный ночные маршруты. Как сообщается на сайте коммунального предприятия, будет организовано движение троллейбусных маршрутов №91H…
  • Порошенко подписал госбюджет на 2017 год
    Порошенко подписал госбюджет на 2017 год
    Президент Петр Порошенко подписал закон "О Государственном бюджете Украины на 2017 год". Об этом сообщается на сайте президента. Кроме того, Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную…
  • СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов за финансирование "ДНР"
    СБУ задержала топ-менеджера сети супермаркетов за финансирование "ДНР"
    Служба безопасности Украины задержала в Киеве одного из топ-менеджеров сети супермаркетов, через которую финансировалась "ДНР". Как сообщается на сайте спецслужбы, задержанный арестован, ему объявлено…
  • МИД вызвал посла Израиля для объяснений (обновлено)
    МИД вызвал посла Израиля для объяснений (обновлено)
    Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля в Киеве в связи с отменой визита премьера Владимира Гройсмана в эту страну. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник…
  • Лутковскую пустили к трем украинским политзаключенным в Крыму
    Лутковскую пустили к трем украинским политзаключенным в Крыму
    Уполномоченной Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской разрешили посетить трех украинцев, которых содержат под стражей в Крыму. Об этом написал в фейсбуке руководитель секретариата омбудсмена…
  • В Киеве поймали мошенника, собравшего сотни тысяч гривен "в поддержку АТО"
    В Киеве поймали мошенника, собравшего сотни тысяч гривен "в поддержку АТО"
    Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Киеве мошенника, который, представляясь полковником Главного управления разведки Минобороны, собирал деньги на материальную поддержку участников антитеррористической…
  • Геращенко прокомментировала передачу Савченко двух пленных
    Геращенко прокомментировала передачу Савченко двух пленных
    Передача боевиками "ДНР" и "ЛНР" двух пленных украинок в руки Надежды Савченко - ответ на предыдущее помилование 15-ти сепаратистов украинской стороной. Об этом представитель Украины в гуманитарной подгруппе…
  • Закони є. Час їх виконувати
    Закони є. Час їх виконувати
    В цьому контексті не можу не згадати законодавчі ініціативи, з якими протягом року виступав наш Комітет, і які були підтримані парламентом. Нагадаю, це – передусім – Закони, що врегульовують та удосконалюють…