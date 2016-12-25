Телеканал российского олигарха Малофеева включил первых лиц Украины в топ-100 русофобов В списке нашлось место Порошенко, Турчинову, Авакову и Грицаку.

Фото: nnr.su

Российский телеканал "Царьград", который принадлежит спонсору донбасских боевиков Константину Малофееву, составил топ-100 русофобов, в который вошли в том числе первые лица государства Украина.

В списке, который опубликован на сайте канала, нашлось место президенту Петру Порошенко, главе СНБО Александру Турчинову, министру внутренних дел Арсену Авакову, его советнику Антону Геращенко, главе СБУ Василию Грицаку, министру культуры Евгению Нищуку.

Также в него вошли, например, помощница Саакашвили Мария Гайдар, патриарх УПЦ КП Филарет, работающие в Украине журналисты Матвей Ганопольский и Евгений Киселев.

Рейтинг формировался на основе мнений читателей и экспертов, среди которых Анатолий Вассерман, Игорь Ашманов, Виталий Милонов, Игорь Коротченко, Захар Прилепин и пр.

Напомним, что Россия аннексировала украинский полуостров, после чего начала войну на Донбассе, поддержав отряды сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.

Советник президента РФ Сергей Глазьев непосредственно занимался организацией т.н. "русской весны" в Украине в 2014 году. Другой помощник президента РФ Владислав Сурков является куратором террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", которые контролируют значительную часть Донецкой и Луганской областей.