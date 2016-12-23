Семья погибшего в берлинском теракте украинца получит €10 тыс. от ФРГ, - посол Последние 15 лет погибший проживал в ФРГ.

Фото: EPA/UPG

Семья гражданина Украины, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро компенсации от правительства Германии.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро - об этом сообщаем его дочери", - написал Мельник.

Сім'я загиблого у теракті співвітчизника зможе отримати від Федерального уряду компенсацію в 10 тис. євро: про це повідомляєм його доньку — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 23 декабря 2016 г.

По информации посольства Украины в Германии, погибший последние 15 лет проживал в ФРГ. Он был специалистом в области IT-технологий и находился на консульском учете в дипломатических представительствах Украины, сообщает DW.

Напомним, вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. В числе погибших был и гражданин Украины.