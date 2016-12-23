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Семья погибшего в берлинском теракте украинца получит €10 тыс. от ФРГ, - посол

Последние 15 лет погибший проживал в ФРГ.

Семья погибшего в берлинском теракте украинца получит €10 тыс. от ФРГ, - посол
Фото: EPA/UPG

Семья гражданина Украины, погибшего во время теракта в Берлине, получит 10 тыс. евро компенсации от правительства Германии.

Об этом сообщил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

"Семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тыс. евро - об этом сообщаем его дочери", - написал Мельник.

По информации посольства Украины в Германии, погибший последние 15 лет проживал в ФРГ. Он был специалистом в области IT-технологий и находился на консульском учете в дипломатических представительствах Украины, сообщает DW.

Напомним, вечером в понедельник, 19 декабря, в результате наезда грузовика на толпу посетителей рождественской ярмарки на площади Брайтшайдплатц в центре Берлина погибли 12 человек. Еще 48 получили ранения. В числе погибших был и гражданин Украины.

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Тэги: Германия, украинцы, погибшие, теракты в Германии
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