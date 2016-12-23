Наливайченко попросил НАБУ и ФБР расследовать заявления Онищенко "Юридические действия мы начали вместе с международными партнерами".

Бывший глава Службы безопасности Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко 23 декабря подал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины с просьбой расследовать факты политической коррупции, о которых говорится в заявлениях нардепа Александра Онищенка.

Об этом Наливайченко рассказал во время пресс-конференции в Киеве.

"Сегодня при поддержке международных расследователей я подал заявление в НАБУ о преступлениях политической коррупции. Заявление касается сообщений Онищенко по поводу взяточничества во время голосования в Верховной Раде. Я подтверждаю, что юридические действия мы начали вместе с международными партнерами. Соответствующее заявление направили и в ФБР ", - заявил он.

Напомним, член парламентской группы "Воля народа" Александр Онищенко уехал из Украины в связи с уголовным делом, в рамках которого его подозревают в создании схем расхищения газа ПАО "Укргаздобыча" и нанесении государству до 3 млрд гривен.

В начале декабря 2016 года он обвинил Администрацию президента в "скупке" голосов в парламенте через него и нескольких других депутатов. По информации СМИ, в течение года Онищенко якобы записывал свои беседы на ручные часы с диктофоном. Онищенко заявил, что передал этот "компромат" американским спецслужбам 29 ноября. Впрочем, Министерство юстиции США вскоре выступило с заявлением, что не будет встречаться с Онищенко по этому поводу.

1 декабря СБУ сообщила о начале расследования по факту совершения Онищенко государственной измены. А через несколько дней директор НАБУ Артем Сытник заявил, что НАБУ открыло дело о подкупе депутатов. По результатам анализа информации, полученной из СМИ, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, которое квалифицировано по ч.4 ст.368 Уголовного кодекса Украины (взяточничество).