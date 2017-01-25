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В Полтавской газонефтяной компании третий раз за год прошли обыски

Полиция пришла в киевский офис ПГНК.

В Полтавской газонефтяной компании третий раз за год прошли обыски

Национальная полиция 24 января провела обыск в киевском офисе Полтавской газонефтяной компании.

Об этом сообщила пресс-служба британской JKX Oil&Gas, которая владеет ПГНК.

Это уже третий обыск в компании за последний год. Предыдущие проводились 14 июня 2016 года и 11 января 2017 года в Полтаве.

Компания утверждает, что масштабы расследования в отношении ПГНК увеличиваются и оно становится похожим на попытку давления, а не законной проверки ее операционной деятельности. "Группа твердо убеждена, что обыски являются абсолютно безосновательными. ПГНК продолжает сотрудничать со следствием и дает все материалы, указанные в ордерах на обыск, своевременно и в полном объеме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, крупнейшие акционеры JKX Oil&Gas - структуры Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова (владеет 27,5% JKX, однако не контролирует компанию), Александра Жукова (владеет 11,45%). Кроме того, российская Proxima Capital Group владеет 19,92% акций JKX.

Полтавская газонефтяная компания - один из крупнейших негосударственных производителей нефти и газа в Украине. Она имеет лицензии на разработку нескольких нефтегазовых месторождений в Полтавской области.

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Тэги: обыск, Полтавская газонефтяная компания (ПГНК) , JKX Oil & Gas

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