"Нафтогаз" отказался оплачивать счет "Газпрома" за некупленный газ Компания решила ждать решения Стокгольмского арбитража.

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НАК "Нафтогаз Украины" подтвердил получение от "Газпрома" счета на $5,3 млрд за газ, который компания не заказывала и не получила на протяжении 2016 года. Однако компания не намерена его оплачивать до решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе госхолдинга.

"В обосновании к счету "Газпром" ссылается на норму "бери или плати". "Нафтогаз" не планирует оплачивать этот счет до принятия решения арбитражным трибуналом по вопросу, должно ли применяться положение контракта "бери или плати" в рамках существующего арбитражного спора", - отметили в НАК.

В "Нафтогазе" сообщили, что на протяжении 2016 года компания неоднократно заявляла о своей готовности приобрести природный газ у "Газпрома" на условиях, которые применялись к закупкам газа у этого поставщика в 2014 и 2015 годах, с подписанием соответствующих дополнений к контракту.

"Газпром" отказался от подписания таких дополнений в 2016 году, не аргументируя свой отказ, что дает дополнительные основания утверждать о необоснованности требований "Газпрома", - подчеркнули в НАК.

Напомним, "Газпром" 17 января 2017 года уведомил, что компания выставила "Нафтогазу Украины" за 2016 год счет на сумму $5,3 млрд за невыборку газа во II-IV кварталах, согласно условию "бери или плати". В первом квартале 2016 года условие "бери-или-плати" не применялось для "Нафтогаза Украины" в соответствии с трехсторонним "зимним пакетом".

"Газпром" в июне 2014 года обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с просьбой об арбитраже с целью взыскания с "Нафтогаза" долга за поставленный в 2013 и 2014 годах газ. Со своей стороны "Нафтогаз" обратился с иском о ретроактивном изменении цены и возмещении переплат и отмене запрета реэкспорта. Суд объединил оба иска.

На данный момент требования "Газпрома" по иску составляют $31,75 млрд. Требования "Нафтогаза" по контракту на поставку газа составляют $18,1 млрд, в частности, $14,2 млрд относится к вопросу цен на газ, закупленный Украиной в период с 20 мая 2011 года по октябрь 2015 года.

Вынесение решения арбитрами по контракту на поставку газа планируется в конце марта 2017 года.