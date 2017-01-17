Прокуратура повторно арестовала бизнес-центр "Гулливер" в Киеве Арест наложен в рамках расследования банкротства банка "Михайловский".

Фото: facebook.com/LarysaSargan

Прокуратура повторно арестовала торгово-офисный комплекс "Гулливер" на площади Спортивной в Киеве в рамках производства по делу о расследовании банкротства банка "Михайловский".

Об этом сообщила в Фейсбуке пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

"Наложить запрет отчуждения недвижимого имущества - торгово-офисного комплекса общей площадью 151 805 кв м, расположенный по адресу ул. Спортивная, 1а", - говорится в постановлении.

Соответствующие сведения внесены в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество.

Ранее прокуратура Киева сообщила о подозрении двум бывшим руководителям банка "Михайловский" в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ст. 218-1 (доведение банка до неплатежеспособности) УК Украины.

Напомним, в ноябре 2016 года ТРЦ "Гулливер" был арестован по делу о банкротстве банка "Михайловский". 10 января Апелляционный суд снял арест.

В результате аферы банка "Михайловского" пострадало 14 тыс. человек, которые через офисы учреждения вкладывали деньги в финансовые компании. После банкротства банка они остались без своих сбережений. 15 ноября Верховная Рада приняла закон о выплате компенсаций таким вкладчикам в размере до 200 тыс. грн через Фонд гарантирования вкладов. Общая сумма компенсаций составит около 1,2 млрд гривен.

Банк "Михайловский" принадлежал владельцу сети "Эльдорадо" Виктору Полищуку. Учреждение было создано летом 2013 года для кредитования клиентов магазинов Полищука. Сейчас Полищук скрывается за границей.