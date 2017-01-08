"Нафтогаз" ожидает от "Газпрома" обвинений в краже газа В Россию пришли арктические холода.

Фото: EPA/UPG

"Нафтогаз Украины" в связи с сильными морозами в России ожидает обвинений со стороны "Газпрома" в краже газа и невозможности обеспечить транзит.

Пресс-служба "Нафтогаза" в своем фейсбуке поделилась постом президента центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаила Гончара.

Тот пишет, что "Газпрому" может не хватить газа для обеспечения российских и европейских потребителей в полном объеме.

"Арктические массы довольно быстро движутся на восток, несколько ослабляя свое влияние на Европу и досаждая России... Это означает, что "Газпром" может оказаться в положении 5-летней давности - конца января-начала февраля 2012 г., когда он оказался не в состоянии удовлетворить потребности зарубежных потребителей при пиковом рост потребностей российских... Тогда преимущество будет предоставлено удовлетворению российских потребностей, а Европу частично можно будет отсечь, прекратив транзит через Украину под искусственным предлогом "кражи газа", потому что в украинских ПХГ "мало газа", - отметил Гончар.

"Нафтогаз", в свою очередь, подчеркивает, что Россия захочет "сделать крайней" Украину.

"Ждем любимую песню: пугать тем, что Украина отбирает газ из своих подземок. Это наш газ, мы его закачали в хранилища именно для того, чтобы зимой отбирать. Никаких обязательств помогать Газпрому нашими запасами, когда ему не хватает, у Украины нет", - сказано в сообщении.

"Нафтогаз" отмечает, что ежедневно публикует данные о заявленных объемах транзита, фактических поступлениях газа, фактическом транзите. Теперь же компания также будет обнародовать информацию о давлении на входных пунктах "Суджа" и "Писаревка".