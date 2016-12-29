Суд отказался отменить формулу цены угля "Роттердам+" Бывший член НКРЭКУ, который подавал иск, решил идти в апелляционный суд.

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Окружной административный суд Киева отказал бывшему члену Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг Андрею Герусу в отмене формулы цены на уголь, которое государство закупает для теплоэлектростанций.

Об этом истец сообщил в фейсбуке.

"Судья Ищук принял решение отказать в удовлетворении иска по отмене Роттердама+. Шесть наших сегодняшних ходатайств о привлечении свидетелей, АМКУ, министра энергетики отклонены. Недельный судебный спринт (по просьбе НКРЭКУ) завершился прогнозировано", - написал Герус.

Он добавил, что подаст апелляцию.

Напомним, НКРЭКУ в конце апреля начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, утвердив ее на второй-четвертый кварталы 2016 года. Порядок предполагает определение цены угля по формуле "стоимость в порту Роттердам (API2) плюс стоимость доставки до Украины".

То есть по формуле "Роттердам+" уголь украинских производителей покупается по цене топлива в нидерландском порту Роттердам (южноафриканский или американский уголь, транспортированный морем до порта). При этом к цене добавили еще и воображаемую стоимость перевозки из Роттердама в Украину и перевалку такого угля в порту.

После принятия формулы облигации угольно-энергетического монополиста компании ДТЭК Рината Ахметова выросли на 40%.