Спецтема "Левый берег" с Соней Кошкиной В 2017 году продавать газ населению смогут сразу несколько трейдеров НАК "Нафтогаз" теряет свою монополию.

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С момента полноценного запуска компании "Магистральные газопроводы Украины" (которая разграничивает поставки, добычу и реализацию газа) в третьем квартале 2017 года НАК "Нафтогаз Украины" потеряет свою монополию по поставкам газа населению. Об этом в интервью программе "Левый берег с Соней Кошкиной" рассказал вице-премьер-министр Владимир Кистион.

"Газ для населения сейчас продается только НАК «Нафтогазом». Теперь на рынке будет несколько трейдеров, готовых отпускать газ непосредственно для населения. И цена будет такой, которую предложит трейдер. Хотя есть несколько моментов, которые мы должны решить до конца первого квартала 2017 года. Например, чтобы заработал рынок природного газа, нужно монетизировать выплаты, которые осуществляются за счет государственного бюджета в виде компенсации потребителям - субсидий, льгот и тому подобное", - рассказал Кистион.

Кроме того, по его словам, Кабмин надеется на принятии в целом закона "О рынке электроэнергии " в первом кварте 2017 года, а тем временем правительство готовит нормативные и подзаконные чтобы, чтобы сразу "запустить рынок электроэнергии".

Подробнее об этом читайте в полном тексте интервью "Володимир Кістіон: «У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги»"