Промпроизводство в Украине в ноябре выросло на 3,7% За 11 месяцев 2016 года рост в промышленности ускорился до 2,1% с 1,9%.

В ноябре 2016 года промышленное производство выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года, тогда как в октябре оно увеличилось на 0,8%, в сентябре - на 2%, а в августе - 3,4%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает "Интерфакс-Украина". В соответствии с новой формой предоставления данных ведомство уточняет, что с коррекцией на эффект календарных дней промпроизводство в ноябре к ноябрю прошлого года увеличилось на 2,3% по сравнению с 1,6% в октябре, 2,2% - в сентябре и 1,5% - в августе.

В целом за 11 месяцев 2016 года рост в промышленности ускорился до 2,1% с 1,9% по итогам 10 месяцев и 2%, на которых он держался по итогам восьми и девяти месяцев.

Госстат уточняет, что в ноябре по отношению к октябрю текущего года промышленное производство увеличилось на 0,8%, а с учетом сезонного фактора - на 0,7%.

Напомним, в январе-ноябре-2015 спад к январю-ноябрю-2014 составлял 14%, а в целом за минувший год промпроизводство в Украине сократилось на 13,4%, тогда как в 2014 году - на 10,1%, в 2013 году - на 4,7%, в 2012 году - на 0,5%.

До начала 2016 года промышленное производство сокращалось более трех лет подряд.