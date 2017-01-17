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В прокат выйдет документальный фильм Джима Джармуша об Игги Попе

Мировая премьера Gimmy Danger прошла в прошлом году в Каннах.

В прокат выйдет документальный фильм Джима Джармуша об Игги Попе

26 января (18-го – в Днепре) в украинский прокат выйдет документальный фильм об известном музыканте Игги Попе и его группе The Stooges.

Картину под названием "Gimmy Danger" снял культовый американский режиссер Джим Джармуш.

Фильм рассказывает о группе The Stooges, которая была основана в конце 60-х в США и чьи ранние альбомы оказали влияние на развитие панк-рока.

Это один из двух фильмов, снятых Джармушем в 2016-м. Как и игровая картина "Патерсон", который выйдет в украинский прокат в феврале, "Gimmy Danger" также получил премьеру на Каннском кинофестивале, но вне конкурса.

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Тэги: кино, рок, Джим Джармуш, документальное кино

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