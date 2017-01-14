Lucasfilm не будет заменять Кэрри Фишер графикой в новых "Звездных войнах" Актриса должна была исполнить важную роль в девятом эпизоде.

Фото: starwars.com

Кинокомпания Lucasfilm не будет заменять актрису Кэрри Фишер, которая умерла в декабре 2016 года, графической моделью в следующем эпизоде "Звездных войн".

"Мы хотим заверить наших поклонников, что у Lucasfilm нет планов касательно возрождения героини Керри Фишер, принцессы или генерала Леи, при помощи графики", - цитирует заявление кинокомпании BBC.

Ранее в многих СМИ со ссылкой на анонимные источники появилась информация, что принцессу Лею Органу в девятом эпизоде нарисуют при помощи компьютерной графики, как это сделали с Таркином (его играл Питер Кашинг, умерший еще в 1990-х годах) в фильме "Изгой-один".

Источники объясняли это тем, что героине Фишер отводилась важная роль в еще не снятой девятой части киносаги. При этом актриса успела сняться во всех своих сценах в еще не вышедшем на экраны восьмом эпизоде "Звездных войн". СМИ не исключают, что его придется несколько переделать, чтобы объяснить отсутствие Леи в следующем сезоне.

Фишер, сыгравшая в киносаге "Звездные войны" Джорджа Лукаса принцессу Лею, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Ей стало плохо 24 декабря во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, на борту самолета она перенесла обширный сердечный приступ. Актрису доставили в больницу в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту. Спустя три дня она умерла.