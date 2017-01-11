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Братья Коэны снимут вестерн-сериал

Итан и Джоэл Коэны выступят сценаристами и режиссерами "Баллады Бастера Скрагса".

Братья Коэны снимут вестерн-сериал
Братья Коэны в Каннах
Фото: EPA/UPG

Следующим проектом известных американских режиссеров Джоэла и Итана Коэнов станет сериал "Баллада Бастера Скрагса", который они создадут для компании Annapurna.

Как сообщает IndieWire, это уже не первая работа Коэнов на ТВ – они спродюсировали мини-сериал "Фарго", основанный на их одноименном фильме 1996 года.

Кроме того, в 2011 году Коэны занимались проектом часовой комедии "HarveKarbo" для телеканала Fox, но он так и не был реализован.

"Баллада Бастера Скрагса", по заявлению представителей компании Annapurna, открывшей новое теле-отделение, будет "вестерн-антологией".

Сообщается также, что сериал будет показан не только на ТВ, но и в кинотеатрах.

Напомним, последним на данный момент фильмом братьев Коэнов является трагикомедия "Аве, Цезарь!", чья премьера прошла в прошлом году на Берлинском кинофестивале.

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Тэги: сериалы

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